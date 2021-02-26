Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Adet Bilgisayar Dağıtımı Kampanyası kapsamında Kayseri'de düzenlenen şehit ailelerine tablet dağıtım töreninde konuştu. Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgiler veren Bakan Akar; "Terör örgütlerinin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Mehmetçiğimizi ve komandolarımızın nefesi teröristlerin ensesinde. Artık teröristler iki bile aynı yerde yatamıyor. Türk silahlı kuvvetleri karada, denizde, havada ülkemizin menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için FETÖ, PKK, DEAŞ olmak üzere her türlü tehdide karşı, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

"HİÇ BİR HAİNE ŞANLI ÜNİFORMAYI TAŞITMAYACAĞIZ"

FETÖ ile mücadelede yeni belge ve verilen ışığında devam edildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; " TSK'da bir bütün halinde aynı ilkeler ve esaslar doğrultusunda FETÖ ile ilgili mücadelemize kararlıkta devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren bugüne kadar 21 bin 194 kişi TSK'dan ihraç edildi. FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesi, TSK'nın ardı ardına gerçekleştiği başarılı operasyonlar ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlardır. FETÖ ile mücadelemizde yeni belge ve verilen ışığında gerekli işlemler yapılmakta. TSK'nın şanlı üniformasını hiç bir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"TEHDİT VE TACİZ DİLİ KABUL EDİLEMEZ"

Yunanistan'ın tehdit ve taciz dilinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef bir takım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizler kabul edilemez. Tehdit dili provokasyon ve gerilimi artırıcı girişimlerin yanı sıra silahlanma gayretlerinin en büyük zararının da Yunan halkına olacağı görülmelidir. Malumunuz Ege'de bilimsel araştırma yapan Çeşme gemimize Yunan F-16'ları tarafından bir tacizde bulunuldu. Tabi buna cevap ilgili arkadaşlarımız tarafından verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca, Yunanistan Türkiye ile problemlerini Türkiye Avrupa Birliği veya Türkiye ABD problemi haline getirmeye çabalıyor. Bu durum ne hukuki ne de ahlaki. Hiçte bir pratik değeri yok. Israrla ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında hukukunda, toprağında suyunda gözümüz yok. Ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil mavi vatandaki hak alaka ve menfaatlerimizi korumakta, azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna muktediriz. Bu çerçevede tamamen eğitim amaçlı, planlı mavi vatan tatbikatının icrası da şuanda başarıyla devam etmektedir" dedi.

"S-400 İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILIR DEDİK"

S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili de konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Son dönemde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ülkemizin savunma sanayine tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiği açıkça görülmektedir. Dışarıdan satın aldıklarımız dahil yerli ve milli silah sistemlerimizle ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Ülkemize yönelik aratan risk ve tehditler arasında hava savunma sistemlerinin temini bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda ABD'den Patriot, Fransa ve İtalya'dan SAMT-T hava savunma sistemleri almak istedik ancak bu çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldık. S-400 milli bir meseledir. Türkiye bu tercihi imle egemenlik hakkını kullanmıştır. Türkiye'nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçti yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca ABD tarafına sunulan tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği, erken teslimat ve uygun fiyat beklentilerimize yeterli ve uygun cevaplar alınamamıştır. Problemlerin çözümü için muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir. ABD'nin teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu da defalarca ilettik ve ısrarla S-400 savunma sistemi tehdit ve tehlikeye karışı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır dedik. S-S-400'ün Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yoktur. NATO üyesi ülkelerde Rus menşeli bazı sistemler, mesela S-300 nasıl kullanılıyorsa bizde S-400'ü aynı şekilde kullanabiliriz. Amacımız ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın füze ve hava savunmasıdır. S-400'ü NATO sisteminden bağımsız kullanacağız. Teknik çözümler mümkün. NATO'nun da dahil olabileceği ortak çalışma gurubu teklifimiz masada biz görüşmeye hazırız. S-400 meselesi üzerinden başta F-35 olmak üzere bir takım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil. Türkiye NATO'nun ve ABD'nin güçlü ve stratejik bir müttefikidir. ABD ile hem iki ülkenin hem NATO'nun hem bölgenin ve dünyanın yararına ortak yapabileceğimiz işler olduğunu da gerçekten inanıyoruz" diye konuştu.

"LİBAY VE AZERBAYCAN'A DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

"Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil medeniyetimizin tarihimizin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği dost ve kardeş ülkelerin güvenliği içinde mücadele etmekteyiz. Bu çerçevede 500 yıllık kardeşlik bağımız olan Libya'da da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Amacımız Libya Libyalılarındır anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış barış ve istikrara içinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Birçok ülkenin özellikle ateşkesten sonra rol kapmaya çalıştığı Libya'da birliklerimiz tarafından askeri eğitim Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim, mayın, el yapımı patlayıcı temizliği, sağlık, insani yardım ve diğer askeri konularda danışmanlık desteği verilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecektir. Ayrıca can gardaşımız Azerbaycan'a olan desteğimiz dün olduğu gibi bugünde devam ediyor yarın da devam edecek. Bunun en güzel örneği Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı tek vatan harekatına milletçe verdiğimiz güçlü destektir. Şuanda anlaşmalar doğrultusunda ortak merkez ile ilgili faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam ediyor. İki devlet tek millet anlayışıyla keder de ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanlarındayız. 29 yıl önce bugün Hocalı da vahşice katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Bu katliamı unutmadık unutmayacağız."