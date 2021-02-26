Minibüs ve polis aracı kafa kafaya girdi

Kaza, Ataköy Kilitbahir 5. Sokak'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tali yoldan ana yola bağlanmaya çalışan bir polis aracı, seyir halinde olan yolcu minibüsüne çarptı.

ARACIN İÇİDE SIKIŞIP KALDI



Minibüs şoförü Hamza Sinan Kopuz çarpmanın etkisiyle aracın içerisinde sıkılıp kaldı. Polis aracının sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesiyle olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs şoförü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı