Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Minibüs ve polis aracı kafa kafaya girdi

Minibüs ve polis aracı kafa kafaya girdi

'de yolcu minibüsü ve polis aracı kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu; aracın içine sıkışan minibüs şoförü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, bir polis de hafif yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 26.2.2021 09:32 ABONE OL
Minibüs ve polis aracı kafa kafaya girdi

Kaza, Ataköy Kilitbahir 5. Sokak'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tali yoldan ana yola bağlanmaya çalışan bir polis aracı, seyir halinde olan yolcu minibüsüne çarptı.

ARACIN İÇİDE SIKIŞIP KALDI

Minibüs şoförü Hamza Sinan Kopuz çarpmanın etkisiyle aracın içerisinde sıkılıp kaldı. Polis aracının sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesiyle olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs şoförü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs ve polis aracı kafa kafaya girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA