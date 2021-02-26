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açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG 90.dönem sınav sonuçları için gözler ’de!

tarafından gerçekleştirilen sorgulamaları başladı. Devlet kadrosunda görev almak isteyen binlerce aday 90. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevaplarına kavuşmuş ardından , ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını arar olmuştu. 90. Dönem Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav sonuçları için gözler ’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. EGM’den gelecek duyuru ile birlikte da sorusu yanıt bulmuş olacak.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 13:50 ABONE OL
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG 90.dönem sınav sonuçları için gözler EGM’de!

ÖGG sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 11 Ekim 2020 tarihinde sınava giren binlerce aday gözlerini ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır gibi soruların yanıtlarına çevirdi. Bilindiği üzere ÖGG sınav sonuçları ve soruları gibi tüm detaylar kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile erişime açılıyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtları ise gündemdeki yerini koruyor…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayının sonlarına gelince ÖGG sınav sonuçları sorgulamaları katlanarak arttı. Son olarak Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarına kavuşan adaylar ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aramaya başladı. EGM'den gelen duyuruya göre, sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Henüz sonuçlar erişime açılmazken adaylar, açıklama geldiğinde ÖGG Sınav sonuçlarına https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sorgulayabilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,

Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma

Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,

Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.

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