ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG 90.dönem sınav sonuçları için gözler EGM’de!

ÖGG sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 11 Ekim 2020 tarihinde sınava giren binlerce aday gözlerini ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır gibi soruların yanıtlarına çevirdi. Bilindiği üzere ÖGG sınav sonuçları ve soruları gibi tüm detaylar kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile erişime açılıyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularının yanıtları ise gündemdeki yerini koruyor…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayının sonlarına gelince ÖGG sınav sonuçları sorgulamaları katlanarak arttı. Son olarak Özel Güvenlik 90. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarına kavuşan adaylar ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aramaya başladı. EGM'den gelen duyuruya göre, sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak.