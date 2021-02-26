On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı 22 Şubat

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettiği oyunların başında gelen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. Her hafta Cuma ve Pazartesi günleri gerçekleştirilen çekilişte geçtiğimiz hafta 10 bilen olmamış ve büyük ikramiye devir etmişti. Bu durum bu akşam yapılacak olan çekilişe ilgiyi arttırdı.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA 26 ŞUBAT

26 Şubat On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.