Oto hırsızları tutuklandı!

Batman Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çaldıkları eski araçları hırsızlık olaylarında kullanan bir şebekenin peşine düştü.

Batman'da değişik yerlerden 9 eski aracı çalıp, hırsızlık olaylarında kullanan Y.G., Ü.Ç., Ü.G., E.G., E.Ç. ve S.S.Ç. isimli şahıslar, polisin teknik takibi sonucu çaldıkları araçlarla birlikte yakalandı. Zanlıların son bir ay içerisinde çaldıkları 9 araçla 4 küçükbaş havyan, 1 büyükbaş hayvan, 2 oto plaka ve 1 oto teyp hırsızlığı gerçekleştiren zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı mallar ise müştekilerine teslim edildi. Öte yandan Batman Emniyet Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde 11 oto hırsızlığı olayı meydana geldiği belirtilerek çalınan otoların tamamının bulunup müştekilerine teslim edildiği hatırlatıldı.