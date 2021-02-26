Otomobilinin satın alma bahanesiyle çalındığını iddia etti

Kumluca'ya bağlı merkez Eski Camii Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Erkan Yılmaz, borçları nedeniyle otomobilini satmaya karar verdi. Erkan Yılmaz'ın bir internet sitesi aracılığıyla satışa çıkardığı otomobiline Antalya'dan H.S. talip oldu. Taraflar; sigortası ve muayenesi olmadığı için trafiğe çıkışı yasak olan otomobili çekme belgesiyle satışı için 10 bin TL karşılığında anlaştı. Erkan Yılmaz'ın iddiasına göre hasta olduğu için aracı almaya gelemeyeceğini söyleyen H.S., Erkan Yılmaz'dan gönderdiği çekiciyle otomobili Antalya merkeze getirmesini istedi.



OTOMOBİLLE OLAY YERİNDEN KAÇTI



22 Şubat günü otomobili çekiciye yükleyip, Antalya merkeze getiren Erkan Yılmaz, burada H.S. ile buluştu. Muayenesi ve sigortası olmadığı için otomobilinin resmi satışını yapamayan Erkan Yılmaz, 10 bin TL'lik senet aldığı H.S.'ye bir A4 kağıda hazırlanan 'Satış Sözleşmesi' ile aracını teslim etti. Aracı deneme bahanesiyle gidip bir süre gelmeyen H.S., daha sonra geldiğinde ise parayı başka birinden alacağını söyledi. Erkan Yılmaz'ı da yanına alan H.S., kent merkezinde bir yere götürdü. Burada iddiaya göre Erkan Yılmaz'ın inmesinin ardından H.S., otomobille olay yerinden kaçtı. Bir daha ne H.S.'den ne de otomobilinden haber alamayan Erkan Yılmaz, polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



"BEN ARABAYI KENARA KOYAYIM' DEDİ, GİTTİ'



Yaşadıklarını anlatan Erkan Yılmaz (30), "1994 model arabam vardı. Borcumuz olduğu için satmak istedim. Arabamızın sigortası, vizesi yoktu. Çekme belgesi verecektik. Satmak için internete ilana koyduk. Antalya il merkezinde H.S. diye bir arkadaş ile tanıştık. Adam 'ben hastayım' dedi. Gelmedi. 'Çekiciyi tuttum, çekiciyle getirin' dedi. Biz de götürdük. Antalya il merkezine vardık. Arabamızı evin önüne indirdik. Adamla sözleşme yaptık. Elinden senet aldım parayı alıncaya kadar. Ben senedi ve sözleşmeyi aldıktan sonra adam 'ben deneyip geleyim' dedi. Gitti bir zaman gelmedi. Geldikten sonra bindik arabaya. 'Çay ocağındaki kadından alacağız parayı, il merkezinde, oraya gidelim' dedi. Gittik. Ben orada arabandan aşağıya indim trafiğin içinde olduğumuz için. 'Ben arabayı kenara koyayım' dedi, gitti bir daha da gelmedi. Gittikten sonra bir daha hiç gelmedi. Kaçıp gitti yani. Çaldı arabamı" dedi.



'BORCUMU ÖDEMEK İÇİN SATMAYA ÇALIŞTIM'



Olaydan sonra cep telefonuyla aradığı H.S.'nin '5 dakikaya geliyorum, 10 dakikaya geliyorum' diyerek oyaladığını, ancak gelmediğini, ihbarda bulunduğu polislere de aynı şeyi söylediğini anlatan Erkan Yılmaz, "Ben polislere ifademi aynı bu şekilde verdim. Dilekçemi verdim. Şikayetçiyim. Bana yardımcı olun. Arabamı gören, tanıyan birileri varsa ne olur yardım edin. 2 çocuğum var. Borcum var. Borcumu ödemek için satmaya çalıştım arabamı. Arabama 3- 4 ay boyunca hiç binmedim. Arabamın vizesi, sigortası olmadığı için binmiyordum. Satıp borçlarımız ödeyecektim. Ev kiramı dahi vermedim" diye konuştu.



'HIRSIZLIK YAPIP, ADAM ÖLDÜRECEĞİM, SUÇU ÜZERİNİZE ATACAĞIM'



Aracı sattığı kişinin adresine gittiğini ancak bulamadığını kaydeden Erkan Yılmaz, şöyle dedi:



"Şu anda hala telefonlarımıza bakmıyor. Bizi tehdit ediyor. Eşimi tehdit ediyor. 'Siz benim fotoğraflarımı internette yaymışsınız' diyor. 'Sizin arabanızla hırsızlık yapacağım. Adam öldüreceğim. Tüm suçu sizin üstünüze atacağım' diyor. Bu şekilde bizi tehdit ediyor. Biz de hiçbir şey söylemedik. Telefonu kapattık. Herkesten ricamız, bu adamı gören, bilen varsa bize yardımcı olsun."