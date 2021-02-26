Sahte şeyhin davasında ertelendi

Sakarya'nın ilçelerinden Akyazı'da Uşşaki Tarikati Şeyhi'nin kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiasına yönelik davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Sakarya Akyazı İlçesi'nde Uşşaki Tarikati Şeyhi Fatih Sağban'ın kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın ikinci celsesi Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Her iki tarafın avukatları ile tarafların hazır bulunduğu dava mahkeme tarafından 28 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

Yaklaşık 10 saat süren ilk celsede görülen duruşmada Fatih Şağban yaklaşık 4 saat boyunca savunma yapma yapmış ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürmüştü.