Sokağa çıkma yasağında vergi daireleri açık olacak mı? 27-28 Şubat vergi daireleri hafta sonu vergi daireleri çalışacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde vergi daireleri çalışma durumu merak edildi. Koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan vergi daireleri ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge gelirken Sokağa çıkma yasağında vergi daireleri açık olacak mı, çalışacak mı soruları da yanıt bulmuş oldu. Yayınlanan genelge kapsamında 27-28 Şubat vergi daireleri hafta sonu vergi daireleri çalışacak. İşte 27-28 Şubat vergi daireleri çalışma saatleri ve genelge detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA VERGİ DAİRELERİ AÇIK OLACAK MI?

Vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak. İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında; 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine genelge gönderildi. Detaylar şöyle;