Sokaklardaki çöp yığınlarıyla gündeme geldi! Maltepe Belediyesi hangi partide ve Maltepe Belediye Başkanı kim?

İstanbul Maltepe'de yaşayan vatandaşlar, bir süredir çöp sorunu ile karşı karşıya. Maltepe Belediyesi'nde başlayan grev nedeniyle çöpler toplanmazken, sokaklardaki çöp yığınları da yükseliyor. Bu gelişmelerin ardından, "Maltepe Belediyesi hangi partide" ve "Maltepe Belediye Başkanı kim" soruları gündem oldu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında bilgiler de yaşanan bu sorun sonrası merak konusu oldu. Maltepe Belediyesi hangi partide ve Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir?

MALTEPE BELEDİYESİ'NDE GREV

Maltepe Belediyesi CHP'nin yönetiminde bulunuyor. Maltepe'de önceki günden itibaren grev başladı ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Koronavirüsle mücadele sürerken uzun süre bekletilen çöpler halk sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. Ayrı bir poşete konularak atılması gereken maske ve eldivenler, çöp yığınlarının üzerine gelişigüzel bir şekilde günlerdir bekliyor. Ayrıca mahallelerde bulunan hastanelerin etrafındaki çöp konteynerlerinde de kullanılmış maske, eldiven ve tıbbi atıklar tehlike saçıyor.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ KİMDİR?

2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ali Kılıç seçimleri kazandı ve o tarihten bu yana Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Ali Kılıç'ı aday olarak gösterdi.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ KİMDİR?

1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. 1980'de yurtdışına çıktı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan gazeteciliğe başladı.

Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini üstlendi. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı olarak seçilen Kılıç son seçimlerde yeniden aday gösterildi ve kazandı.

"ATIKLARIN AYRI BİR POŞETİN İÇERİSİNE KOYULARAK ATILMASI GEREKİR"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, çöplerin toplanmamasının halk sağlığı açısından sorun oluşturduğunu ve önemli bir bulaş kaynağı olduğunu belirtti .Balkan, "Çöplerin toplanamaması evsel atık dahil olması dahil, hızlı ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılamaması halk sağlığı açısından bir sorun. Bunun içerisinde tıbbı amaçla kullanılan malzemeler varsa kontrolsüz bir şekilde atılması ikinci bir sorun teşkil ediyor. Önemli bir bulaş kaynağı olarak görülmeli. Atıkların ilk oluştuğu yerde düzgün bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. Atıkların ayrı bir poşetin içerisine koyularak atılması gerekir" dedi.

"KORONAVİRÜS YAYILIMINDA BİR KAYNAK OLUŞTURABİLİR"

Koronavirüs salgını sürecinde hem evsel atıkların, hem tıbbı atıkların toplanmasının geciktirilmemesi gerektiğini dile getiren Dr. İlker İnanç Balkan, "Atıkların açık alanda uzun süre bekletilmesi, yeterine iyi poşetlenmeden kapalı kutulara koyulmadan bu şekilde kalması çok ciddi ve boyutlu sorunlara yol açabilir. Sadece tıbbı atıklar değil, bütün atıkların hızlı bir şekilde uygun bir şekilde uzaklaştırılması gerekir. İçerisinde bir de tıbbı atık olarak değerlendirdiğimiz malzemeler varsa bu ikinci bir risk oluşturuyor. Kirli nesnelerle bulaşan diğer enfeksiyonların yanı sıra bu durum koronavirüs yayılımında da bir kaynak oluşturabilir. Maskelerin ulu orta atılması, atılmış maskelerin bekletilmesi maalesef zaten salgının kontrol altına alınmasında ciddi güçlükler yaşadığımız şu günlerde, atıkların uzaklaştırılmasının geciktirilmesi ikinci bir sorun doğuracaktır" diye konuştu

"KAÇACAK HİÇBİR YERİMİZ KALMADI"

Mahalle sakinleri de durumdan rahatsız. Bir mahalle sakini, "İçimiz gidiyor, pandemi, maskeler, eldivenler. Hastane önü. Nereden yürüyeceğiz, nereye adım adım atacağız. Kaçacak hiçbir yerimiz kalmadı" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Hepimizin sağlığı için çok önemli. Bir tek burası değil Altayçeşme olduğu gibi rezillik içinde" diye konuştu.