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Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:19 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:46

: 'ta ortalığı birbirine kattılar! "Bırakın eniştemi arayacağım..."

DHA
SON DAKİKA: Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattılar! Bırakın eniştemi arayacağım...

Gelen haberine göre; 'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra polislere zorluk çıkardı. ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" diyerek tehditler savuran şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız da polis ekiplerince ele geçirildi.

Son dakika haberi: Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya başladı.

Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı. Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı. Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

'BIRAKIN ENiŞTEMi ARAYACAĞIM'

Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta çatıda yakalanan şüpheliden polise "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz"

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta ortalığı birbirine kattılar! "Bırakın eniştemi arayacağım..."
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