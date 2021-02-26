SON DAKİKA: Manisa'da Semiha Peker'i öldüren katil hakkında flaş gelişme!

50 KM YÜRÜMÜŞ

Zanlı Yalçın K.'nın ifadesinde, Semiha Peker'in kendisini arkadaşları ile aldattığı için öldürdüğünü ve pişman olmadığını söylediği iddia edildi. Yalçın K.'nin yakalandığı Kula ilçesine kadar yaklaşık 50 kilometrelik yolu yürüdüğü öğrenildi.