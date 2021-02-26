Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çin ejderinden pitona, boa yılanından tarantulaya kadar her şey var

Son dakika: Çin ejderinden pitona, boa yılanından tarantulaya kadar her şey var Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı hayvan ticaretinin engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kadıköy ve Eyüpsultan'daki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ticareti yasak olan birçok hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar arasında Çin ejderinden pitona, boa yılanından tarantulaya kadar çok sayıda sürüngene rastlanıldı.

AA Giriş Tarihi: 26.2.2021 12:07 Son Güncelleme: 26.2.2021 12:29 ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kadıköy ve Eyüpsultan'daki 3 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, damızlık olarak kullanılan değişik büyüklüklerde yavrularla birlikte 21 piton, 12 boa ile 3 zehirli hognose cinsi yılan, 4 tarantula, kertenkele türlerinden gecko ve savan monitörü, Çin ejderi ve çeşitli türlerde 25 sürüngen ile buzdolabında muhafaza edilen 40 ölü yılan ele geçirildi.