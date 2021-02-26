Tunceli’deki yaban keçisi ölümleri koyun keçi vebasından kaynaklı

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Yukarı Oyumca Köyü'nde yaklaşık iki hafta önce 10 civarında yaban keçisi ölü olarak bulunmuştu. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Tarım ve orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ölü bulunan dağ keçilerinden numuneler alarak Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarına göndermişti.

Burada yapılan incelemelerde yaban keçilerinin vebadan kaynaklı öldüğü tespit edilirken, ölümlerin yaşandığı bölgelerin karantinaya alınacağı belirtildi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilde yaşanan yaban keçilerinin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ölen yaban keçilerinden alınan numunelerin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği belirtilerek, "Bakanlığımıza bağlı Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Yaban Hayatı Birimine gönderilen numuneler ve yapılan analizler neticesinde 24 Şubat tarihinde koyun keçi vebası hastalığı pozitif teşhis edilmiştir" denildi.

İl genelinde bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele ve çiftlik hayvanlarına da geçebilen vebadan korunma ve olası vakalarla ilgili gerekli tedbirlerin alındığının ifade edildiği açıklamada, "Özellikle çiftlik hayvanları ('koyun keçi) ile ilgili sebebi belli olmayan hayvan ölümleri ve hastalık ihbarları titizlikle değerlendirilecektir. İhbar sonucu mahallinde ölüm ve hastalık şüphesi olan işletmelerde resmi veteriner hekimlerce kordon, karantina, tecrit, dezenfeksiyon, duyuru ve eğitim faaliyetleri titizlikle yapılmaktadır. Kırsal alanda ikamet eden küçükbaş hayvan sahipleri bilgilendirilerek yaban hayatı ile ortak kullanılman meraların hastalık sönüşüne kadar kullanılmaması konusunda bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin komşu illerin de bilgilendirildiğinin belirtildiği müdürlük açıklamasında Orman ve Su işleri Bakanlığı 15. Şube Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü ile koordinasyon ve eşgüdüm sağlanarak hastalıkla ilgili bilgilendirme ve olası hayvan ölümleri ile ilgili yapılması gerekenler konusunda gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Öte yandan Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Yukarı Çanakçı Köyü'nde de Ocak ayında 8 dağ keçisi ölümü yaşanmıştı. Ölü olarak bulunan dağ keçilerinden alınan numuneler Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilirken burada yapılan incelemede ölen keçilerde Sphingomonas Paucimobilis isimli bakteri tespit edilmişti.