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Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybeden babası Ednail Ayhan için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiinde mevlid okundu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 26.2.2021 17:27 ABONE OL
Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu

Mevlid programına Sivas Valisi Salih Ayhan ile birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ile İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve rektör yardımcıları katıldı. İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiinde okunan mevlidin ardından merhum için dua edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Bayburt'ta yaşayan babası Ednail Ayhan (68) kalp krizi geçirince hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bayburt'un Demirözü İlçesi Çiftetaş köyünde toprağa verilen Ednail Ayhan'ın cenaze namazını ise oğlu Vali Salih Ayhan kıldırmıştı.

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Vali Ayhan’ın babası için mevlid okundu
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