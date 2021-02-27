Adana'da bir çift daha sobadan zehirlendi! Son 3 günde 4 kişi hayatını kaybetti

Bugün saat 17.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 katlı binanın son katında oturan Muzaffer ve Safinaz Demirbaş çifti iddiaya göre, evlerinde uykuya daldı. Aradan birkaç saat geçtikten sonra çiftin alt katında oturan çocukları, anne ve babasının balkonundan soba dumanının geldiğini fark ederek yukarı çıktı. Evin yedek anahtarıyla içeriye giren çocuklar, yaşlı çifti hareketsiz yatarken buldu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR



Anne ve babalarını uyandırma çabaları sonuçsuz kalan çocukları, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çiftin soba dumanından zehirlendiği ihtimalinin üzerinde durduğu öğrenildi. Gerekli incelemelerin ardından Muzaffer ve Safinaz Demirbaş'ın cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çiftin çocukları ve acı haberi alan diğer yakınları ise evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.