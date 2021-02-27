Olay, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 Kasım 2020 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre R.P. isimli bir sürücü, arabasını bir alışveriş merkezinin otoparkına bıraktı.

Yemek yemek için alışveriş merkezine doğru ilerleyen ve arabasını uzaktan kumanda ile kilitlemeye çalışan R.P., otomatik kilitleme mekanizmasının çalışmadığını fark etti. Aracını eliyle kilitleyen R.P., yemek yemek için alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir restorana yöneldi.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE ÇANTASINI BULAMADI



Yemeğini yedikten sonra aracına dönen R.P., otomobilin içerisine bıraktığı çantasının yerinde olmadığını fark etti. Yaklaşık 80 bin lirasının çalındığını anlayan mağdur R.P. durumu hemen polise bildirdi. Konu hakkında çalışma başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Arabada ne var ne yoksa çalmıştı! “Jammer” ile kilit mekanizmasını devre dışı bıraktı! Sonra soydu!

KİLİT MEKANİZMASINI DEVRE DIŞI BIRAKMIŞ



Kamera görüntülerini inceleyen polis; şüphelinin, otomobillerin otomatik kilit mekanizmalarını devre dışı bırakan "Jammer" isimli cihaz kullandığını ve araç sahibi uzaklaştıktan sonra otomobilin kapısını açarak içeride bulunan çantayı çaldığı tespit etti.

Söz konusu şüphelinin daha önce de benzer olayları gerçekleştirdiği belirlenen C.D. isimli bir kişinin olduğu ortaya çıktı. C.D.'yi yakalamak için harekete geçen polis, şüpheliyi 6 Şubat tarihinde Avcılar'da bulunan ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI



Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Avcılar'daki evinde yakalanan şüpheli C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Hırsızlık" suçundan hakim karşısına çıkarılan C.D. serbest bırakıldı.