Araç kurşunlayan 2 kişi Adli kontrolle serbest kaldı

Kocaeli Gebze İlçesi Cumaköy Mahallesinde 05 Şubat 2021'de meydana gelen olayda, H.Ü'ye ait otomobil park halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu. Sabah otomobilinin kurşunlandığını fark eden araç sahibi, hemen durumu Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Olay yerinde yapılan çalışmalar kapsamında, Jandarma Ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin Y. E ve M.E isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile 2 zanlı gözaltına alınırken, gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerleri ile araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli markalarda 4 adet silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E ve M.E Jandarmadaki işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi. Her iki zanlıda adli kontrol kararı ile serbest kaldı.