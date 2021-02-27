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Araç kurşunlayan 2 kişi Adli kontrolle serbest kaldı

Cumaköy’de park halindeki aracın kurşunlanması olayı ile ilgili olarak yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 2 kişi, adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 27.2.2021 09:35 ABONE OL
Araç kurşunlayan 2 kişi Adli kontrolle serbest kaldı

Kocaeli Gebze İlçesi Cumaköy Mahallesinde 05 Şubat 2021'de meydana gelen olayda, H.Ü'ye ait otomobil park halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu. Sabah otomobilinin kurşunlandığını fark eden araç sahibi, hemen durumu Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Olay yerinde yapılan çalışmalar kapsamında, Jandarma Ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin Y. E ve M.E isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile 2 zanlı gözaltına alınırken, gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerleri ile araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli markalarda 4 adet silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E ve M.E Jandarmadaki işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edildi. Her iki zanlıda adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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Araç kurşunlayan 2 kişi Adli kontrolle serbest kaldı
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