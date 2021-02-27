Bahis çetesini ‘kek getiren komşu’ gibi çökertmişler

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'twitch' (internet tabanlı video ve canlı yayın) programı üzerinden, 'Bora' takma ismini kullanan bir erkek ve iki bayanın tanınmayacak şekilde yüzlerine maske takmak suretiyle canlı yayın açarak yasadışı bahis suçunu teşvik ettikleri, izlenme oranını artırmak ve yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile çekilişle hediye çeki ve bonus dağıttıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin iki farklı adresini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis şüphelilerin canlı yayını sırasında bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 'Bora' kod adını kullanan Ramazan Gündüz'ün yayın sırasında emniyet güçlerine yönelik "Beni almak özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" demesi dikkat çekti. Poliste baskın sırasında 'Gelemezsin dedin, geldik. Buradayız' diyerek şüphelileri gözaltına aldı. 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



OPERASYONDA 'KEK GETİREN KOMŞU' DETAYI



Operasyonla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Polis, yaptığı çalışmada Ramazan Gündüz'ün hedef şaşırtmak için canlı yayınlarda 'Burası Ankara, burası Gürcistan' dediğini belirledi. Gündüz'ün ayrıca polisin operasyonuna karşın sürekli olarak adres değişikliği yaptığı da tespit edildi. İki farklı yerde sistemini kuran Gündüz'ün adresini belirleyen polis, çeteyi suçüstü yakalamak için 'kek getiren komşu' gibi davrandı. Elinde tabakla kapıyı çalan bayan polise kim olduğunu soran kadın şüpheli, bayan polisin 'komşunuzum, kek getirdim' demesi üzerine kapıyı açtığı ve operasyonun bu şekilde başarıyla sonuçlandığı belirtildi.



3 AYDIR BAHİS İŞİ YAPIYORMUŞ



Ramazan Gündüz'ün genç kızlarında görselliğinden faydalandığı öğrenildi. Gündüz'ün kızları yanın için güzel ve açık giyinmelerini isteyip, ekrana çıkardığı ve bu şekilde izlenme oranının artırmaya çalışıldığı ortaya konuldu. Yayın sırasında gelen mesajların çoğunluğunun da kod isim kullanan kızlara yönelik olduğu tespit edildi. Ramazan Gündüz ifadesinde, 3 aydır bahis işi yaptığını, daha önce kafe işlettiğini pandemi döneminde bu işi bırakıp bahis işine girdiğini söyleyerek kendisini savunduğu belirtildi. Gözaltına alınan genç kızlar ise, Ramazan'ın bahis işi yaptığını kendilerinin de onun yanında bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.



Ramazan Gündüz (28) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Şule E. (27), Havva A. (23) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.