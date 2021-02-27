Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yasaklar ne zaman bitecek sorusu için gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi!

Yasaklar ne zaman bitecek sorusu için gözler Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Geride bıraktığımız hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuş ve Kabine Toplantısı tarihini duyurdu. Yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken, son gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan kademeli normalleşme için Mart ayını işaret etmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, hangi gün? İşte yanıtı!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

25 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre; Kabine Toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?