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El çabukluğuyla çalıyordu! Çocuk yankesici yakalandı

İstanbul Şişli’de cadde üzerinde karşılaştığı insanların cep telefonlarını ve cüzdanlarını el çabukluğu ile çalan ve yaşı küçük olduğu öğrenilen B.T. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 27.2.2021 09:48 ABONE OL
El çabukluğuyla çalıyordu! Çocuk yankesici yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanan B.T.'nin, dört farklı hırsızlık ve yankesicilik olayına karıştığı ortaya çıktı. B.T.'nin, bir kadının çantasına uzanarak cüzdanını çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, el çabukluğu ile sokakta karşılaştığı insanların cüzdanlarını ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen 18 yaşından küçük B.T. isimli bir şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. İki ay içerisinde dört farklı suça karıştığı tespit edilen B.T., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin çalışmalarının neticesinde 19 Şubat 2021 tarihinde Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli B.T., gözaltına alınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından aynı gün içerisinde adliyeye sevk edildi. B.T. isimli çocuk yankesici serbest bırakıldı.

El çabukluğuyla çalıyordu! Çocuk yankesici yakalandı

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El çabukluğuyla çalıyordu! Çocuk yankesici yakalandı
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