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'te feci ! Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

'te akşam saatlerinde korkunç bir meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Abdullah Uygun'a otomobil çarptı. Yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 22:55 Son Güncelleme: 27.2.2021 22:56 ABONE OL
Gaziantep'te feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Gaziantep'teki kaza, akşam saatlerinde İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Uygun'a, H.Y. yönetimindeki 63 ABU 714 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdullah Uygun'nun cenazesi, inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü H.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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