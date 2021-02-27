Gaziantep'te feci kaza! Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdullah Uygun'nun cenazesi, inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü H.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.