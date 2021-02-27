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Gürültü kavgası kanlı bitti! Komşusu tarafından bıçaklanan öğretmen ağır yaralandı

'da Erdal K., daha önce gürültü nedeniyle tartıştığı öğretmen komşusu Fatih Şanlı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralı öğretmen hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 21:15 Son Güncelleme: 27.2.2021 21:38 ABONE OL
Gürültü kavgası kanlı bitti! Komşusu tarafından bıçaklanan öğretmen ağır yaralandı

Çorum'daki korkunç olay, saat 16.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Ersoy Apartmanı'nda meydana geldi.

İddialara göre, aynı apartmanda altlı üstlü oturan ve uzun bir süredir de aralarında gürültü nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Şanlı ile Erdal K., arasında apartman önünde tartışma çıktı.

KOMŞUSUNU BIÇAKLADI, KAÇTI

Tartışma sırasında komşusunu bıçaklayıp ağır yaralayan Erdal K., kaçtı. İhbar üzerine binaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şanlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Şanlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gürültü kavgası kanlı bitti! Komşusu tarafından bıçaklanan öğretmen ağır yaralandı
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