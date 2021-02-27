İnstagram Yorum Sabitleme - İnstagram Hesabında Yorum Sabitleme Nasıl Yapılır?

İnstagram'da yorum sabitleme özelliğinin gelmesi en çok yüksek kullanıcıya sahip hesabı olan kişileri sevindirdi. Bu özellik sayesinde fotoğraf ve video paylaşımlarınıza gelen yorumlardan dilediğinizi en ön sıraya sabitlemek mümkün hale geldi. İnstagram yorum sabitleme işlemini yapmak ise oldukça basit. İnstagram hesabında yorum sabitleme işlemine dair merak ettiğiniz her şeye bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İnstagram yorum sabitleme işlemi adımları detaylarda yer alıyor.

İNSTAGRAM YORUM SABİTLEME NASIL YAPILIR?

Türkiye ve dünya üzerinde en yaygın şekilde kullanılan ve en fazla kullanıcıya sahip olan İnstagram, her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Fotoğraf ve video paylaşım platformunda etkileşimin en önemli etkenlerinden birisi olan yorum ile ilgili bir geliştirme daha yapıldı. Bu geliştirme sayesinde hesap sahipleri fotoğraf ve videolarına gelen yorumlardan dilediğini en başa tutturarak göz önünde tutabilecek.

Bu özelliğin gelmesi ile birlikte sıkça görmeye de başladık. Özellikle yüksek ziyaretçili hesabı bulunan kişiler beğenmediği yorumlardan bu şekilde de kurtulmuş olabiliyor. İnstagram hesabında yorum sabitleme işleminin nasıl yapıldığına dair bilgiler de merakla araştırılmaya başladı. İnstagram'da yorum sabitlemek için sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz;

Öncelikle fotoğraf ya da video paylaşımlarınızın altında yorum bulunan bir gönderiye gidiniz. Gönderinizin altına yapılan yorumlardan başa sabitlemek istediğinizi belirleyiniz. Sabitlemek istediğiniz yorumun üzerine gelerek sola kaydırınız. Sola kaydırdıktan sonra karşınıza üç seçenek çıkacak. Yorum silme, yorum bilgileri ve başa tutturma seçeneklerinden en soldakini seçiniz. Fotoğrafınızı en başa tutturacaksınız uyarısına 'tamam' diyerek yorumunuzu gönderinin en üst sırasına çıkarabilirsiniz.

İNSTAGRAM HESABINDA NELER YAPILIR?

Yapılan araştırmalara göre popüler platformda en çok kullanılan özellikler belirtildi.

Hikâye Paylaşımı

Hesabınızda story kısmına dilediğiniz fotoğrafı yükleyerek anlık durumunuzu arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız fotoğraf 24 saat içerisinde silinecek ve daha sonra sadece siz görebileceksiniz.

Gönderi Paylaşımı

Hikaye paylaşımının aksine gönderi paylaşımlarınız silinmez. Profilinizin altında yer alan kısımda hep kalıcı olarak kalır. Listenizde yer alan arkadaşlarınız profilinize girerek bu gönderlere dilediği zaman göz atabilir.

Anlık Mesajlaşma

Instagram DM üzerinden arkadaşlarınızla anlık olarak mesajlaşabilirsiniz. İster sesli isterseniz yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz.