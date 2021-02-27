İnternetteki o ilanlara dikkat! Başkasına ait arsayı satışa çıkardı... Kapora tuzağıyla onlarca kişiyi dolandırdı

"CAZİP OLDUĞU İÇİN PEK ÇOK KİŞİ DOLANDIRILDI"

Özdere'de bir emlak firmasının işletme sahibi olan Tahir Gergin, "İnternet portalı üzerinden bir ilan girilmiş. İlanın belediyedeki imar durumu çıkarılmış, ada ve parsel numarası öğrenilmiş. İsim ve tapu birbiriyle uyuşuyor fakat bunlar üzerinde oynama yapılmış. Değer olarak da arsanın yarı değerinde bir fiyat biçilmiş. Cazip olduğu için de pek çok kişi dolandırıcıyı aradı. 379 metrekarelik ikiz villa yapılabilecek arsanın normalde değerinin yaklaşık 1.2 milyon TL olması gerekiyordu ancak ilanda 580 bin TL'lik fiyat yazıyordu.