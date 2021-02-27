Karabük'te heyecanlandıran keşif: 2 bin 500 yıllık gizli geçit ortaya çıktı...

"YENİ BİR SAYFA AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

'Paflagonya Geçidi' adı verilen keşfin bu coğrafya için çok önemli olduğunu aktaran Belder, "Bu coğrafyamız için büyük bir keşif. Çünkü bugüne kadar şehir efsanesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgiydi. Somut olarak elle tutulur bir belgemiz yoktu. Bu keşifle beraber Safranbolu tarihinde yeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum Arkeologlar başta olmak üzere birçok bilim adamı tarafından detaylıca incelenmesi sonucunda Safranbolu'ya bakış açımızı ve bilgilerimizi güncelleyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.