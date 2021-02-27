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'de Endonezyalı üniversite öğrencisinin sır ölümü

'nin Talas ilçesinde Endonezyalı üniversite öğrencisi Muhammed Khikamuzain (22) ölü olarak bulundu. Birkaç gündür akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Khikamuzain'in cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 27.2.2021 19:09 Son Güncelleme: 27.2.2021 19:10 ABONE OL
Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisinin sır ölümü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Maliye Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Khikamuzain, sabah saatlerinde Talas ilçesi Keçiköy mahallesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde yatağında hareketsiz bulundu.

EVDE VE EVİN ÇEVRESİNDE İNCELEME YAPILDI

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Khikamuzain'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde ve evin çevresinde inceleme yaptı.

AKCİĞER RAHATSIZLIĞI YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Birkaç gündür akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Khikamuzain'in cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisinin sır ölümü
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