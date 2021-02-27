Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisinin sır ölümü

EVDE VE EVİN ÇEVRESİNDE İNCELEME YAPILDI

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Khikamuzain'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde ve evin çevresinde inceleme yaptı.

AKCİĞER RAHATSIZLIĞI YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Birkaç gündür akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Khikamuzain'in cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.