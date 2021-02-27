Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisinin sır ölümü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Maliye Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Khikamuzain, sabah saatlerinde Talas ilçesi Keçiköy mahallesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde yatağında hareketsiz bulundu.
EVDE VE EVİN ÇEVRESİNDE İNCELEME YAPILDI
Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Khikamuzain'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde ve evin çevresinde inceleme yaptı.
AKCİĞER RAHATSIZLIĞI YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ
Birkaç gündür akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Khikamuzain'in cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.