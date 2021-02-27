Nuh Suresi Kaçıncı Sayfada? - Nuh Suresi Kuranda Kaçıncı Sayfa?

Nuh Suresi, hem mushaftaki hem de nüzül sıralamasına göre yetmiş beşinci suredir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 28 ayetten oluşmuştur. Hz. Nuh'un inkârcılara karşı verdiği çetin mücadeleyi anlatmaktadır. Bu yüzden de ''Nuh'' adını almıştır. İman esasları, Hz. Nuh'un peygamberliği, inkârcılara karşı verdiği mücadele ve tufan konuları da ele alınmıştır. Nuh Suresi kaçıncı sayfada sorusuna cevap arayarak bu sureyi okumak ya da ezberlemek isteyen birçok kişi de bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in yetmiş beşinci suresi olan Nuh Suresi kaçıncı sayfada yer alır? İşte, Nuh Suresi ile ilgili tüm ayrıntılar…

NUH SURESİ KAÇINCI SAYFA?

Mushaftaki sıralamada ve nüzül sıralamasına göre yetmiş birinci sure olan Nuh suresi, Kur'an-ı Kerim'in 569. Sayfasında yer almıştır. Toplamda 947 harf bulunmuştur.

NUH SURESİ'NDE NE ANLATMIŞTIR?

Yirmi sekiz ayetten oluşan bu surede, tıpkı diğer surelerde olduğu gibi çok önemli bilgiler yer almıştır. Tevhid inancına davet, Allah'a karşı saygılı olma ve risaletini benimseyerek Nuh'a itaat etmek konuları işlenmiştir.

Nuh Suresi, Hz. Nuh'un kavmine peygamber olarak gönderildiğini ve kavmini uyarmakla görevlendirdiğini anlatan ayetlerle başlamıştır.

Mekki surelerin özelliklerini taşıyan surede iman esaslarından bahsedilmiştir.

Hz. Nuh'un peygamberliği, inkârcılara karşı verdiği mücadele ve tufan konuları işlenmiştir.

Hz. Nuh'un hem kendisi hem de müminler için yapmış olduğu dua ile sure son bulmuştur.

Hz. Nuh, ıslah olmayacağını düşündüğü bu insanların yok edilip nesillerinin kurtulmasını Allah'tan (C.C.) talep etmiş ve bunun üzerine onların suda boğulduğu belirtilmiştir. Duasında; kendisinin, annesinin, babasının, aile fertlerinin ve mümin olan kadın, erkek herkesin bağışlanmasını ve zalimlerin yok edilmesini istemiştir.

NUH SURESİ FAZİLETLERİ

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Nuh suresinin faziletleri hakkında hadis kaynaklarında da çeşitli bilgiler yer almıştır.

NUH SURESİ ANLAMI

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Şüphesiz biz Nûh'u, kavmine, "Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar" diye peygamber olarak gönderdik.

2.Nûh şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

3, 4."Allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."

5.Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim."

6."Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı."

7."Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler."

8."Sonra ben onları açık açık davet ettim".

9."Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum."

10."Dedim ki: Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır.'

11.(Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.'

12.Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.'

13.Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?'

14.Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.'

15.Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

16.Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

17.Allah, sizi (babanız Adem'i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)'

18.Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.'

19, 20.Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.' "

21.Nûh dedi ki: "Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular."

22."Bunlar da, çok büyük bir tuzak kurdular."

23."Şöyle dediler: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğus'u, Ye'ûk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın."

24."Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır."

25.Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.

26.Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!"

27."Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kafir kimseler yetiştirirler."

28."Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır."