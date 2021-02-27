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Otostopla gelip, çaldıkları motosikletlerle dönen 7 şüpheliyi jandarma yakaladı

'den otostopla 'e gelen, bazı ilçe ve yol güzergahlarından motosiklet çalıp, tekrar Çanakkale'ye geri dönerek bunları satan 7 kişilik hırsızlık çetesi,  (JASAT) tarafından yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 20:45 ABONE OL
Otostopla gelip, çaldıkları motosikletlerle dönen 7 şüpheliyi jandarma yakaladı

Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi'nde, 23 Şubat gecesi saat 04.00 sıralarında iki motosikletin aynı anda çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan JASAT tarafından üç gün boyunca farklı güzergahlarda yapılan takip sonucu şüpheliler, çalıdıkları motosikletlere benzin alırken tespit edildi. Bölgede çok sayıda suça karıştığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi. Hırsızlık olaylarına karışan E.A. (19), M.Y.B. (19), A.Ç. (16), M.A. (15), İ.A. (17), M.K. (14) ve Y.K.'nın (15) Çanakkale'den otostop çekerek Balıkesir'e geldikleri ve bazı ilçe ile yol güzergahlarından çaldıkları motosikletlerle tekrar Çanakkale'ye dönerek burada sattıkları belirlendi.
Adresleri belirlenen E.A., M.Y.B., A.Ç., M.A., İ.A., M.K. ve Y.K., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Yerleri tespit edilen motosikletler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

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Otostopla gelip, çaldıkları motosikletlerle dönen 7 şüpheliyi jandarma yakaladı
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