Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit gün yüzüne çıkarıldı

Korumanın Başkenti olarak anılan Safranbolu ilçesinin bir çok bölgesinde bulunan tarihi yerler doğa araştımacıları tarafından tek tek gün yüzüne çıkartılıyor. En son olarak tarihi çarşı bölgesinde bulunan kaledeki askerler tarafından da gizli geçit olarak kullanılan tahmini 2 bin 500 Yıllık olduğu tahmin edilen geçit doğa araştırmacısı Cemil Belder tarafından keşif edilerek gün yüzüne çıkarıldı.

Başta Safranbolu olmak üzere Batrı Karadeniz bölgesinde bir çok keşif yaptığını ve bunları gün yüzüne çıkardığı belirten Cemil Belder yaptığı açıklamada" Tarihi çarşının batısından geçen Gümüş kanyonunda, Karabük İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu ile beraber uzun süredir bölgenin turizme kazandırılması hususunda incelemeler yapıyorduk. Bu araştırmaların birinde, bölgemizde adeta şehir efsanesine dönen tünellerden birini keşfettik. Kalelerin tipik özelliklerinden biri olan suya erişim ya da gizli geçit yollarından biriydi bu tünel. Gördüğüm manzara karşısında gözlerime inanamadım. Yıllardır üzerine dökülen toprak, taş, moloz gibi malzemeler sebebi ile merdiven yapısı fark edilemeyecek şekilde kapanmıştı. Basamakları tamamen sertleşmiş toprak ile kaplandığı için oldukça dik yüzeyde ilerlemek imkânsızdı. Dağcılık üzerine teknik bilgiye sahip olduğum için önce gerekli güvenlik tedbirlerini aldım. Ardından basamakları mümkün olduğunca temizleyerek ayakta durabileceğimiz ve fotoğraf çekebileceğim bir alan oluşturdum. Şehrin kalbinde yüzyıllardır kimsenin ayak basmadığı geçitte olmak heyecan verici bir duyguydu. Geçmiş yıllarda Sinop'un Boyabat ilçesinde Paflagonya döneminde yapılan bir kaleyi inceleme fırsatı bulmuştum. Hatta bölgede düzenlenen bir yarışmada, kalenin gizli ulaşım yollarından biri olan bu geçitte çektiğim fotoğraf ile ödül almıştım.

Bu geçitler birbirine inanılmaz derecede benziyordu. Bu yüzden iki yapının da aynı topluluğun eseri olabileceğini düşündüm. Çıkar çıkmaz hemen araştırmalara başlayarak, Paflagonya bölgesindeki diğer kaleleri inceledim. Yaptığım araştırma sonucu tahminlerimde yanılmadığımı gördüm. Kastamonu Doğanlar Kalesi, Bafra Asar Kalesi gibi diğer yapılarda benzer geçitlerden vardı.

Bugüne kadar Safranbolu'da bir kale kalıntısı ve emaresine rastlanmadığı için konu üzerinde arkeolojik araştırma yapılmamıştır. Bu sebeple "Paflagonya Geçidi" adını verdiğimiz noktanın kesin yaşı bilinmemektedir. Paflagonya tarihi ve diğer kalelerin yapım yılları göz önünde olursa M.Ö. 700'lü yıllarda yapılmış olabileceği tahmininde bulunabiliriz.

Tarihi çarşıdaki yapı ve kalıntıların yapım tarihlerine bakacak olursak, en eskilerinin 1332 yılında imar edilen Süleyman Paşa Cami (Eski Cami), Medrese ve Eski Hamam olduğunu görürüz. Ortalama 680 yaşında olan bu yapılar tarihi çarşısının kayıtlara geçmiş en eski yapılarıdır. Paflagonya Geçidi'nin eldeki veriler doğrultusunda 2500 yıldan daha eski olduğu tahmin edilmektedir. Bu yüzden Safranbolu tarihinin en önemli buluşlarından biridir bu keşif. Bu geçit, Safranbolu'da tarihe tanıklık eden nadide yapılar arasına girecek ve ilçemizde birçok araştırmanın da fitilini ateşleyecektir. Keşfimiz ile alakalı bilgi verdiğimiz Karabük Valisi Sayın Fuat Gürel, ve Safranbolu sayın Kaymakamı Mehmet Türköz bölgenin turizme kazandırılması konusunda çalışmalara başlayacaklarını bildirdiler. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.