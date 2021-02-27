Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 23 tutuklama

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Şanlıurfa'nın Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye, Siverek, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 38 kişi bulundukları adreslerde gözaltına alındı. Gözaltına şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 17 kilogram Esrar Maddesi, 300 gram Eroin Maddesi, 340 gram Metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyeteki işlemelrin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliye sevk edilen 38 şüpheliden 15'i Adli Kontrol Kararıyla Serbest bırakılrken, 23 şahıs ise tutuklandı.