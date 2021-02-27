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’da uyuşturucu operasyonu: 23 tutuklama

'nın , , Haliliye, Siverek, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 23 kişi tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 27.2.2021 16:03 ABONE OL
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 23 tutuklama

Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Şanlıurfa'nın Karaköprü, Eyyübiye, Haliliye, Siverek, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 38 kişi bulundukları adreslerde gözaltına alındı. Gözaltına şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 17 kilogram Esrar Maddesi, 300 gram Eroin Maddesi, 340 gram Metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyeteki işlemelrin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan adliye sevk edilen 38 şüpheliden 15'i Adli Kontrol Kararıyla Serbest bırakılrken, 23 şahıs ise tutuklandı.

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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 23 tutuklama
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