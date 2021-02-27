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Silikozis hastası hayatını kaybetti

’da kot taşlama işçiliği yaparken Silikozis hastalığına yakalanan (30), aynı hastalıktan kaybettiği kardeşi Erhan’dan 8 yıl sonra vefat etti.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Giriş Tarihi: 27.2.2021 22:38 ABONE OL
Silikozis hastası Ercan Akyürek hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova İlçesi Taşlıçay köyünden İstanbul'a göç eden Ercan ve Erhan Akyürek kardeşler, uzun yıllar kot taşıma işçiliği yaptı. Uzun süre merdivenaltı diye tabir edilen atölyelerde çalışan kardeşlerden Erhan Akyürek, askerlik görevi için gittiği kışlada belirtilerinin artması üzerine tedavi gördü.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Tedavisinde Silikozis hatalığı teşhisinin konuşmasının ardından 22 yaşında vefat etti. 9 ve 10 yaşlarında 2 çocuk babası Ağabeyi Ercan Akyürek de, bir süre sonra benzer şikayetlerden hastaneye başvurdu. Silikozis teşhisi konulan ve uzun süre tedavi gören Ercan Akyürek, 30 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ercan Akyürek, memleketinde toprağa verildi.

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Silikozis hastası Ercan Akyürek hayatını kaybetti
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