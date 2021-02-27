Geri dönüşüm tesisinde dev yangın! Yüksek gerilim hatları tehlike altında!

İstanbul Küçükçekmece'de yer alan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yanının çıktığı tek katlı yapının üzerinde yüksek gerilim hatlarının bulunduğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçmek için müdahalelerde bulunuyor. Yangın sebebiyle oluşan duman çevre ilçelerden de görülüyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin olay yerinin yakınında bulunan yüksek gerilim hatlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangın sebebiyle oluşan duman çevre ilçelerden de görülebiliyor.