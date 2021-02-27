SON DAKİKA: Hakan Taşıyan’dan hayranlarını üzecek haber! Hakan Taşıyan kimdir, sağlık durumu nasıl ve hastalığı ne?

Bir dönemin ünlü ismi Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu ile ilgili hayranlarını üzen son dakika açıklaması geldi. Sevilen şarkıcının Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği duyurulurken sevenlerinden de dua ve yardım istendi. Bu noktada hayranları Hakan Taşıyan'ın sağlık durumun nasıl, hastalığı ne sorularına yanıt arıyor. İşte Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında o paylaşım…
HAKAN TAŞIYAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL OLDU?
4 aydır hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi. İşte Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunu özetleyen o açıklama!
"Hakan taşıyansevenlerine önemli duyuru. Yaklaşık 4 aydır devam eden tedavi sürecimizde, doktorlarımızın yapmış olduğu tetkikler neticesinde, acil olarak karaciğer ve böbrek nakli olması gerektiği tespit edilmiştir. Öncelikle birinci derece yakınlarından (aile birelerinden) alınan kan örnekleri neticesinde böbrek için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilmiş ancak karaciğer için herhangi bir donör bulunamamıştır.
Durumu kritikliğini korumaktadır ve doktorlarımızın verdiği bilgi neticesinde karaciğerin acil olarak bulunması gerektiği bildirilmiştir. Tedavi sürecinde doktorlarımızın vücudu dengede tutabilmek için belirli aralıklarla vücuttan su çekme işlemi ve diyaliz işlemi uygulanmaktadır. Hakan Taşıyan sevenlerinden dualarını eksik etmemesini ve Allah'ın izniyle sağlıklı günlere kavuşması ve sevenlerine tekrar "doktor" olmasını tüm kalbi duygularımızla diliyoruz. Yanımızda olan tüm kardeşlerimize sevgilerimizle"
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi.
Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi.
Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.