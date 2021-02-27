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: Kadınların kabusu olmuştu! Cinsel şüphelisi tutuklandı!

Gelen haberine göre; 'de farklı zamanlarda 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 17 yaşındaki şüphelinin yürüyerek evine dönen kadını elle ettiği görüntüler ise kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 11:24 Son Güncelleme: 27.2.2021 11:30 ABONE OL
Son dakika: Kadınların kabusu olmuştu! Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Raufbey, Adnan Menderes ve Mimar Sinan mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı cinsel taciz olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Mağdurların ifadelerine başvuran, bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi.

İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Kadınların kabusu olmuştu! Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı!
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