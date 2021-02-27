Son dakika: Kadınların kabusu olmuştu! Cinsel taciz şüphelisi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, Raufbey, Adnan Menderes ve Mimar Sinan mahallelerinde meydana gelen 4 ayrı cinsel taciz olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Mağdurların ifadelerine başvuran, bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi.
İsmi açıklanmayan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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Aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Son dakika: İstanbul'da dehşet! Pompalı tüfekle ateş etti!