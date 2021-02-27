Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri 2021

Havaların ısınmasıyla birlikte cemre düşme sırası konusunda araştırmalara başlayan vatandaşlar üçüncü cemre ne zaman düşecek sorusuna yanıt arıyor. Bahar ve yaz aylarının gelişinin müjdecisi olan ilk cemre havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin düşeceği tarih 5-6 Mart 2021 olarak biliniyor…

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan cemre düşme tarihleri epey sorgulanıyor. Son olarak ikinci cemrenin düşmesiyle üçüncü cemre ne zaman düşecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2021 Üçüncü cemre düşme tarihi ile ilgili detaylar şöyle;