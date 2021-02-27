Üçüncü cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri 2021

Havaların ısınmasıyla birlikte cemre düşme sırası konusunda araştırmalara başlayan vatandaşlar üçüncü cemre ne zaman düşecek sorusuna yanıt arıyor. Bahar ve yaz aylarının gelişinin müjdecisi olan ilk cemre havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin düşeceği tarih 5-6 Mart 2021 olarak biliniyor…
Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan cemre düşme tarihleri epey sorgulanıyor. Son olarak ikinci cemrenin düşmesiyle üçüncü cemre ne zaman düşecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2021 Üçüncü cemre düşme tarihi ile ilgili detaylar şöyle;
Birinci cemre, havaya düşer. Düştüğü tarih ise 19 Şubat - 20 Şubat.
İkinci cemre, suya düşer. Suya düştüğü tarih ise 26 Şubat - 27 Şubat.
Üçüncü cemre, toprağa düşer. Toprağa düşme tarihi ise 5 Mart - 6 Mart.
Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.