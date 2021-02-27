Vatandaşlar şaşkına döndü! Alkollü şahıslar, 5 araca binlerce liralık zarar verdi

"BEN BU ARABAYI 55-60 YAŞINDA ALDIM, NELERE KATLANDIM"

Yıllardır çalışarak aldığı aracında oluşan hasarı görünce üzüntüsünü tepki ile dile getiren Abdullah Koca adlı vatandaş, "Bunları bir ifadeyle dışarıda bırakmayacaksın ya. Vatandaşın günahı ne yani? Ben bu arabayı almak için nelere katlandım ya. 55-60 yaşında ben bu arabayı almışım, 40 senedir inşaatta çalışıyorum, hala daha çalışıyorum geliyor bir vatandaş bunu keyfi olarak kırıp insanlara zarar verip geçiyor. Çürüsün içerde ya. Senin sorunun varsa bana ne kardeşim ya?" dedi.