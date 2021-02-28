27. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman, hangi gün? Gözler PA'da!

Polislik sınavı için geri sayım başladı. 27. Dönem POMEM polis alımı kapsamında ön sağlık kontrollerinden geçen adaylar şimdi ise polislik sınavına katılım sağlayacakları günü bekliyor. Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Bu noktada "27. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman, hangi gün?" sorusu son günlerde yanıt aramaya başladı. Polislik sınavı için tarih ise henüz bilinmiyor.

POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM alımları kapsamında süreç devam ediyor. Bilindiği gibi yapılan polislik sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılmaktadır. Adayların polis alımları kapsamında bu aşamalardan başarı ile geçmesi gerekir.