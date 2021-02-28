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27. Dönem Polislik sınavı ne zaman, hangi gün? Gözler PA'da!

27. Dönem başvurularının ardından adaylar için süreç devam ediyor. Bu kapsamda ilk iki aşamayı başarıyla geçen vatandaşlar polislik sınavına katılım sağlayacak. Adaylar mülakat sınav komisyonunun karşısına çıkacak. Bu noktada “27. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman, hangi gün?” sorusu yanıt aramaya başladı. Polislik sınavı için henüz tarih bilinmezken adaylar 15 Şubat tarihinde ön sağlık kontrollerinden geçmişti. Şimdi ise sınav için geri sayım başladı.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 16:09 ABONE OL
27. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman, hangi gün? Gözler PA'da!

Polislik sınavı için geri sayım başladı. 27. Dönem POMEM polis alımı kapsamında ön sağlık kontrollerinden geçen adaylar şimdi ise polislik sınavına katılım sağlayacakları günü bekliyor. Bilindiği üzere 8 - 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvurular tamamlanmış ve ardından sağlık kontrolleri yapılmıştı. Bu noktada "27. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman, hangi gün?" sorusu son günlerde yanıt aramaya başladı. Polislik sınavı için tarih ise henüz bilinmiyor.

POLİSLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM alımları kapsamında süreç devam ediyor. Bilindiği gibi yapılan polislik sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılmaktadır. Adayların polis alımları kapsamında bu aşamalardan başarı ile geçmesi gerekir.

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27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizde detaylara ulaşabilirsiniz...

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

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27. Dönem POMEM Polislik sınavı ne zaman, hangi gün? Gözler PA'da!
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