Bağlar Belediyesi eğitim merkezi özel okulları aratmıyor

Seyretilmiş 11 sınıfta üniversite adaylarına sözel,sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere 3 kategoride eğitim verilecek.

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzyüze eğitimin yeniden başlayacağını açıklamasından pandemi nedeniyle ara verilen belediyenin eğitim merkezi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan hummalı çalışma ile sınıflar seyretilmiş düzene uyarlandı, teknik açıdan modern hale getirildi.

TÜM İHTİYAÇLARINI BELEDİYE KARŞILIYOR

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, pandemi kurallarının uygulanacağı 11 sınıfta alanında uzman öğretmenlerle TYT ve AYT kurslarına hazırlanacak.

Sınavlar için zamanın az olması nedeniyle müfredat da bu takvime göre işlenecek.

Eğitim merkezindeki kütüphanenin yanı sıra kitap ve kırtasiye ihtiyaçları da yine belediye tarafından öğrencilere ücretsiz olarak sunulacağı açıklandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN EN İYİ KOŞULLARI HAZIRLADIK"

İlk yılında yüzde 90 gibi ciddi bir başarı sağladıkları TYT-AYT kurslarının maddi imkanı olmayan öğrenciler için umut ışığı olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,"Eğitim merkezimizi yüzyüze eğitim için en iyi şekilde hazırladık. Öğrenci kardeşlerimizin tüm ihtiyaç ve giderlerini ücretsiz temin ediyoruz.

Özel okul ve kurslara gitme imkanı olmayan çocuklarımız burada huzurlu bir ortam ve kaliteli eğitim imkanlarıyla üniversiteye hazırlanacak. Hedefledikleri başarıyı elde edeceklerine inanıyoruz " dedi.