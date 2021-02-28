Başkan Yüce’den gönül işi belediyecilik örneği

Adapazarı Semerciler Mahallesi Gökçe Sokak'ta yaşayan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan Gülser Ataman'ın yakınları durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi. İçeri giren ekipler Ataman'ı sandalyede oturur vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞKAN OLAY YERİNDE

Olayın ilk başladığı anda bir programdan dönerken itfaiye ekiplerini gören Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce makam aracını durdurdu ve konuyla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin camdan içeriye girmesinin ardından yaşlı kadının öldüğü anlaşılınca büyük üzüntü yaşayan Başkan Ekrem Yüce, adli işlemlerin ardından ekibine 'ne gerekiyorsa hemen yapılsın' talimatı verdi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Yüce, "Buradan geçerken itfaiye aracını gördüm. İtfaiye aracını görünce durdum. Durup ne olduğunu sorduğumda içeride yaşlı bir teyzeden haber alınamadığını söylediler. Ekipler itfaiye aracı yardımıyla camdan içeri girdiler. İçeri girdiklerinde yaşlı kadını sandalyede oturur vaziyette buldular. Ben o vakitte içeri girdim. Hemen 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen ekipleri yaptığı incelemede vefat ettiği anlaşıldı. İlk tespit normal ölüm olduğu. İl dışında oturan yakınlarına haber verildi" dedi.