Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira para cezası verildi

Eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira para cezası verildi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek köyde eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira ceza kesildi.

AA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 16:32 Son Güncelleme: 28.2.2021 16:32 ABONE OL
Eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira para cezası verildi

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırçukur köyü Çöplüce mevkisindeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

İşletmenin açık olduğunu ve alkollü eğlence yapıldığını belirleyen ekipler, işletme sahibi A.Ş. ile eğlence düzenleyen O.Ç, T.Ç, A.Y, N.T. ve N.Ç'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 469'ar lira olmak üzere 20 bin 814 lira ceza kesti.

Öte yandan, işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eğlence düzenleyen 6 kişiye 20 bin 814 lira para cezası verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA