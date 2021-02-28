Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Emniyet sokak satıcılarına aman vermiyor

Emniyet sokak satıcılarına aman vermiyor

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına karşı mücadelesini sürdürüyor.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 28.2.2021 11:49 ABONE OL
Emniyet sokak satıcılarına aman vermiyor

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak bir süreden beri Zonguldak merkez Acılık bölgesinde yapılan ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamda Narkotimlerce takip edilen S.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında yaklaşık 350 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.S. isimli şahıs 27.02.2021 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü olarak zehir tacirlerine karşı sürdürülen operasyonlar hız kesmeden sürdürüleceği verilen bilgiler arasında yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet sokak satıcılarına aman vermiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA