Emniyet sokak satıcılarına aman vermiyor

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak bir süreden beri Zonguldak merkez Acılık bölgesinde yapılan ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamda Narkotimlerce takip edilen S.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyon kapsamında yaklaşık 350 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.S. isimli şahıs 27.02.2021 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü olarak zehir tacirlerine karşı sürdürülen operasyonlar hız kesmeden sürdürüleceği verilen bilgiler arasında yer aldı.