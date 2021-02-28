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Kaymakamı Kara'dan koronavirüs denetimi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ’da Kaymakam İhsan Kara’nında katıldığı geniş çaplıs  denetim gerçekleşterildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 17:35 ABONE OL
Eyüpsultan Kaymakamı Kara'dan koronavirüs denetimi

Eyüpsultan Rami Meydan'da kısıtlama günü, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerle yönelik restoran, market ve pastanelerde kaymakamlık, polis ve zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve ekipler iş yerlerine tek tek girerek denetim yaptı, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu, vatandaşların da tedbirlere uyması istendi.

Kaymakam Kara, yaptığı açıklamada "Bütün İstanbul'da denetimler devam ediyor. Eyüpsultan'da da denetimler devam ediyor. Ben de ilçe kaymakamı olarak arkadaşlarımla birlikte Rami semtimizde bu denetimlere katıldım. Rami esnafımızı ve bütün Eyüpsultan'daki esnafımızı tebrik ediyorum. Büyük çoğunlukla kurallara uyuluyor.Vatandaşımız da sabırla, metanetle sağlıklı günlere ulaşmak için tedbirlere riayet etmeye çalışıyor. Tedbirlere riayet edilmeyen hususlarda da vatandaşımızı uyarıp idari tedbirleri de uygulamaktan kaçınmayacağız. Bu şekilde sağlıklı günlere hep beraber ulaşmayı diliyoruz" dedi.

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Eyüpsultan Kaymakamı Kara'dan koronavirüs denetimi
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