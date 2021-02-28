Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fethiye'de ambulans 7 aracı biçti

'de ambulans 7 aracı biçti

’nın ilçesinde ambulansın park halindeki kamyonlara çarpması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 28.2.2021 13:32 ABONE OL
Fethiye'de ambulans 7 aracı biçti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansın park halindeki kamyonlara çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Osman Aydemir'in kullandığı ilçedeki özel bir hastaneye ait 48 PP 948 plakalı ambulans, Fethiye-Antalya kara yolunun Karaçulha mevkisinde yol kenarında park halindeki kamyonlara çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans şoförü ile sağlık çalışanı Büşra Karakaya ve Büşra Demirkundak yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Aydemir ve Büşra Demirkundak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan kazada 7 kamyonun hasar gördüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye'de ambulans 7 aracı biçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA