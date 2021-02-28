Fethiye'de ambulans 7 aracı biçti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansın park halindeki kamyonlara çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Osman Aydemir'in kullandığı ilçedeki özel bir hastaneye ait 48 PP 948 plakalı ambulans, Fethiye-Antalya kara yolunun Karaçulha mevkisinde yol kenarında park halindeki kamyonlara çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans şoförü ile sağlık çalışanı Büşra Karakaya ve Büşra Demirkundak yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Aydemir ve Büşra Demirkundak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan kazada 7 kamyonun hasar gördüğü öğrenildi.