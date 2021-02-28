Genç kıza annesinin yanında iğrenç taciz! Kaza süsü verip...

KAZA SÜSÜYLE TACİZE BAŞLADI

Tacizin üzerinden bir süre geçtikten sonra genç kız yine aynı kişi tarafından yine tacize uğrayınca anne 155 polis imdat hattını arayarak tacizci hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri tacizciyi gözaltına alarak ifadesi alınması için karakola götürdü. Şüpheli M.Y., genç kızı taciz etmediğini bir anlık düşme tehlikesi geçirdiği için yanlış anlaşıldığını anlattı.