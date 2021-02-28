İhtiyaç sahibi ailelere 4 bin 500 patates yardımı

Pandemi süreci boyunca vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak için erzak yardımlarını yoğunlaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin mutfak bütçesine katkı sağlamak amacıyla patates dağıtımına başladı. Bu kapsamda Niğde'deki tarım üreticilerinden tedarik edilen 45 ton patates, belediye ekipleri tarafından program dahilinde dar gelirli ailelere ulaştırılıyor. 4 bin 500 ailenin en temel mutfak ihtiyaçları arasında yer alan patates ihtiyacını karşılayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, diğer yandan yerli tarıma ve çiftçiye destek veriyor.

EKİPLER KAPI KAPI DOLAŞIYOR

Onar kiloluk çuvallar halinde hazırlanan patatesler, ekipler tarafından tek tek ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar götürülerek, teslim ediliyor. Dağıtım çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları da hız kesmiyor. Dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmek için gerçekleştirilen yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.