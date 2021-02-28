Kısıtlama günü vergi daireleri önünde yoğunluk yaşandı

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son gün olması nedeniyle İkitelli 'de sanayi sitesinin içinde bulunan vergi dairesine gelenler, sitenin kapalı kapısı ile karşılaştılar. Birçok kişi demir kapının üzerinden atlarken bazıları da tel örgülerde bulunan küçük delikten geçerek vergi dairesine ulaştı. Beşiktaş Vergi dairesinde de kısıtlamaya rağmen uzun kuyruklar oluştu.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık olması vatandaşların vergi dairesine akın etmesine neden oldu. Ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun oluştuğu noktalardan birisi de İkitelli'de bulunan vergi dairesi oldu. Dolapdere Sanayi Sitesi içinde bulunan vergi dairesine giden yolda bulunan ve site yönetiminin sorumluluğunda olduğu öğrenilen sürgülü demir kapı, kapalı idi. Vatandaşların birçoğu demir kapının üzerinden atlamayı tercih ederken bazıları da tel örgü kısmında bulunan küçük delikten geçerek vergi dairesine ulaştı.

GAYRETTEPEDE VERGİ ÖDEME KUYRUKLARI OLUŞTU

Gayrettepedeki Beşiktaş Vergi Dairesi'nde vergi yapılandırması ve ödemelerin yapılması için kısıtlamaya rağmen ilk taksidin son günü nedeniyle vatandaşlar akın etti. Vergi dairesi önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaş ilk taksidi ödemek için vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdular. 1 Mart mesai sonuna kadar ödemelerin kabul edileceği kaydedildi.

Beyoğlu Vergi Dairesinde ise kısıtlama günü verginin yatıralacağının belirtilmesine rağmen fazla vatandaşın gelmediği görüldü.