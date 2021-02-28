Müşteri kabul eden restoranlara baskın

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile devriye ekipleri Karslılar, Güzelyalı, Mahfesığmaz mahalleleri ile Adnan Menderes ve Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan restoranların yasağa rağmen müşteri kabul ettiğini tespit etti.

Adreslere yapılan denetimlerde 43 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan, 29 kişiye sokağa çıkma yasağına uymamaktan, 4 iş yerine ise açma kapama kuralına uymamak ve müşteri kabul etmekten 236 bin 400 TL para cezası uygulandı. Ayrıca 2 işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı için zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Ekipler ayrıca, yasak kapsamında Şambayat Mahallesi'nde 2 defa mührü kıran, 3 kez de açma kapama saatine uymayan restoranda müşteri kabul eden işyerini mühürleyip, 24 kişiye de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için cezai işlem uyguladı.