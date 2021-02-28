Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Kabine Toplantısı'nın ardından kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranlar oturarak hizmete kapatıldı, yalnızca paket ve gel-al servis ile hizmet veriyor. Vaka ve ağır hasta sayılarındaki bu düşüşün ardından tedbirlerde kontrollü bir şekilde gevşeme olması bekleniyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisi ile çalışmaya devam eden kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu işletmelerle ilgili kararın kabine toplantısı sonrası alınması bekleniyor.