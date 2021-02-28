Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütlerine yönelik mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olcuğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Dün de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde patlayıcı madde ile birlikte DEAŞ' terör örgütüne mensup 3 kişi yakalanmıştı.