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’te bir eve silahlı saldırı

’nın ilçesi Güney mahallesinde bulunan bir eve kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yapılan silahlı saldırı da şans eseri yaralanan olmadı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 28.2.2021 13:33 ABONE OL
Siverek’te bir eve silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Güney mahallesinde bulunan bir eve kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yapılan silahlı saldırı da şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre; olay öğle saatlerinden meydana geldi, Güney mahallesinde Nusret K. İsimli şahsa ait eve kimliği belirsiz kişi ve kişilerce ateş açıldı.

SİLAHLI SALDIRI DA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Silahlı saldırı da şans eseri yaralanan olmazken silahtan çıkan mermiler müstakil ev ve altında bulunan işyerine isabet etti.

Silahlı saldırı sonrasında dışarı çıkan ev sahipleri polisi arayarak ihbarda bulundu, İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırı sonucu eve ve işyerine isabet eden mermi izleri ve boş kovanlar üzerinde inceleme başlattı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri meydana gelen silahlı saldırı sonrasında kaçan kimliği belirsiz kişi ve kilerin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.

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Siverek’te bir eve silahlı saldırı
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